Orzechy - takie są skutki ich jedzenia. Migdały, orzechy włoskie, laskowe, brazylijskie - które są najzdrowsze? [8.02.2024] Agnieszka Kasperek

Orzechy to smaczna i zdrowa przekąska. Orzechy to także źródło łatwo przyswajalnego białka roślinnego, błonnika pokarmowego, a także wielu cennych składników odżywczych takich jak magnez, miedź i witamina E. Orzechy zawierają zdrowe wielonienasycone kwasy tłuszczowe omega-3 oraz omega-6. Orzechy mają bardzo korzystny wpływ na nasze zdrowie. Zobacz, dlaczego warto włączyć orzechy do codziennej diety.