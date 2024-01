Orzechy włoskie mają wspaniałe właściwości. Powinny je jeść zwłaszcza osoby po 50. i 60. roku życia [5.01.2024 r.]

Sezon na orzechy włoskie przypada jesienią. Orzechy nie dojrzewają w jednym terminie, zbiory trwają od września do końca października. Trzymane odpowiednio - w suchym i ciemnym miejscu - długo nadają się do spożycia. Możemy cieszyć się ich smakiem w chłodne, zimowe wieczory. Orzechy włoskie warto jeść nie tylko ze względu na walory smakowe, stanowią bowiem bogactwo zdrowych tłuszczów, białka, aminokwasów, witamin, mikro- i makroelementów. Do diety powinny je włączyć zwłaszcza osoby po 50 i 60 roku życia oraz seniorzy.

