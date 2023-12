Osiemnaście "trójek" i efektowne zwycięstwo Arrivy Polskiego Cukru Toruń

Srdjan Subotić: - To zwycięstwo jest dla nas ważniejsze nawet do poprzednich, to był niezwykle ważny mecz. Zaczęliśmy od początku bardzo dobrze, cały czas kontrolowaliśmy swoją grę. Znaliśmy mocne strony GTK i udało nam się je ograniczyć, zatrzymaliśmy Price'a. Bardzo ważna była praca całego zespołu w defensywie przeciwko topowym strzelcom w ostatnich tygodniach, to był klucz do sukcesu.