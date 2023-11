Osobom o tych schorzeniach mogą zaszkodzić ogórki kiszone. Te osoby nie powinny ich jeść [19.11.2023 r.]

Kiszonki to bomba witaminowa. Są między innymi źródłem witaminy C, E i betakarotenu. Wykazują korzystne działanie na mikroflorę jelitową. To wyrazisty dodatek do potraw.

Sam ogórek jest jednym z najstarszych warzyw, znany był w Indiach, starożytnej Grecji czy Rzymie. Produkcja ogórków kiszonych została zapoczątkowana ponad 2 tysiące lat przed naszą erą w Mezopotamii. Już wtedy był to sposób na przetwarzanie żywności, która pozwala przedłużyć jej trwałość. Już wtedy odkryto "cudowne" właściwości ogórków kiszonych i wykorzystywano je w medycynie i kosmetyce.