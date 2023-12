Osobom z takimi schorzeniami owoce cytrusowe mogą szkodzić. Te osoby nie powinny jeść cytrusów [4.12.2023]

Owoce cytrusowe - jakie to?

Owoce cytrusowe to jedne z najważniejszych owoców tropikalnych i subtropikalnych. Zalicza się do nich przynajmniej 20–25 gatunków. Cechą charakterystyczną cytrusów jest mięsista jagoda - czyli owoc. Cytrusy występują w Azji południowej, wschodniej i południowo-wschodniej, w Australii, a także na wyspach południowo-zachodniego Pacyfiku. Uprawiano je już 2200 lat p.n.e., choć na półkulę zachodnią trafiły dopiero w XIX i XX wieku.

Owoce cytrusowe - czy są zdrowe?

Owoce cytrusowe to jedne ze zdrowszych owoców. Przede wszystkim warto wiedzieć, że są niskokaloryczne, a do tego (co nie zawsze idzie w parze) mają niski indeks glikemiczny. Zawierają bardzo dużą dawkę witaminy C, która wzmacnia układ odpornościowy i może skracać czas trwania infekcji. Oprócz tego cytrusy zawierają też witaminy z grupy B, są bogatym źródłem folianów, flawonoidów i błonnika pokarmowego. Dodatkowo cytrusy są źródłem składników mineralnych (potasu i wapnia), białka i kwasów organicznych. Dzięki temu chronią organizm przed wieloma poważnymi chorobami, np. awitaminozą, nowotworami i miażdżycą.

A to nie wszystko. Cytrusy są szeroko wykorzystywane w przemyśle spożywczym - robi się z nich soki, dżemy, konfitury, marmolady, lody, sosy i inne. Używa się ich także w przemyśle kosmetycznym - do produkcji perfum (np. bergamota), jako dodatek do balsamów do ciała, szamponów, kremów do twarzy i rąk.

Rośliny cytrusowe w krajach o ciepłym klimacie uprawia się jako rośliny ozdobne w ogrodach czy parkach. Nawet w Polsce niektóre gatunki są uprawiane jako ozdobne rośliny pokojowe.