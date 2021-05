Osoby, które mają takie objawy, powinny uważać. To znak, że pijesz za dużo herbaty [2.05.2021 r.]

Buty trekkingowe - jakie wybrać? W co się ubrać na trekking?

Trekking w Polsce to przede wszystkim wędrówki w górach. Gdzie warto wybrać się na trekking? Co ze sobą zabrać? Podpowiadamy, co może się przydać podczas kilkugodzinnego, wymagającego górskiego spaceru. A jak się ubrać? Na jakie buty trekkingowe się zdecydować - za kostkę, czy niskie? A może sandały? Sprawdź nasz przewodnik po świecie trekkingu.