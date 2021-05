Osoby, które mają takie objawy, powinny uważać. To znak, że używasz za dużo soli [lista - 29.05.2021]

Zobacz wideo: Sprawdzamy, co w Polsce drożeje najszybciej.

Dodawanie zbyt dużej ilości soli do posiłków może wywołać różne niepokojące objawy. Nadużywanie soli ma swoje skutki uboczne. Oto 6 oznak, że używasz za dużo soli. Sprawdź, czy je masz!

Niezależnie od tego, czy doprawiasz sałatkę, czy dodajesz szczyptę do domowego sosu do makaronu - sól jest stałym elementem kulinarnej rutyny od lat. Trudno wyobrazić sobie współczesną kuchnię bez soli. Jednak podczas gdy wytyczne żywieniowe zalecają dorosłym spożywanie nie więcej niż 2300 miligramów sodu dziennie, większość osób używa jej znacznie więcej na co dzień. Przeciętny dorosły zjada około 3400 miligramów sodu dziennie.