Osoby o tych imionach nie mają szczęścia do pieniędzy. To właśnie oni wiosną muszą uważać na swoje finanse [30.03.2023] OPRAC.: Justyna Trawczyńska

Niby pieniądze szczęścia nie dają, ale z pewnością ich brak też nie. Oczywiście nie powinniśmy opierać naszego życia wyłącznie na pieniądzach, ale niestety w aktualnych czasach lepiej je mieć, aby móc zaspokoić życiowe potrzeby. Niestety nie każdy ma rękę do pieniędzy. Jak się okazuje winę za to może ponosić nasz imię! Zobaczcie osoby o jakich imionach nie mają szczęścia do pieniędzy.