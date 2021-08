Osoby o tych imionach nie należą do wiernych! Sprawdźcie kto jest na liście!

Już od dawna wierzono w magiczną moc imion. Rodzina nadawała dziecku imię, aby wyposażyć je w pewne cechy, „zaprogramować” jego przyszłość lub odwrócić nieprzychylny bieg wydarzeń – imię było wróżbą, błogosławieństwem, życzeniem. Do tej pory do imion przypisuje się szereg cech. My wytypowaliśmy dla Was imiona osób, które najczęściej nie dochowują wierności. >>>>>>

pixabay/zdjęcie ilustracyjne