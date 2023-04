Osoby o tych imionach przyciągają pieniądze jak magnes. Oni nigdy nie mają pustego portfela [10.04.23]

Jeżeli rodzice nie zastosują się do takich zasad, kierownik urzędu stanu cywilnego, w którym rodzice chcą zarejestrować dziecko, może odrzucić ich wybór.

Imię wywodzi się prawdopodobnie od przezwiska i z czasem nabyło ono silnego rysu magicznego. Łączy się to z pradawną funkcją języka, zgodnie z którą nadanie nazwy jakiemuś obiektowi, przedmiotowi, osobie poczytywano za zdobycie władzy nad nią. Tym samym rodzina nadawała dziecku imię, aby wyposażyć je w pewne cechy, „zaprogramować” jego przyszłość lub odwrócić nieprzychylny bieg wydarzeń. Imię było wróżbą, błogosławieństwem, życzeniem. (za Wikipedia)

Oni przyciągają pieniądze jak magnes - lista imion

Imiona które przyciągają pieniądze to między innymi Marlena. Zabawa, dobre jedzenie, rozrywki to żywioł Marlen, ale dopiero po uczciwej i często ciężkiej pracy. Nie zamartwiają się na zapas.

Adam. Porażki nie odbierają im ochoty do działania. Potrafią z wielkim uporem realizować plany rozłożone na lata. Adamowie często znają się na ziemi, ogrodach i zwierzętach.

