Osoby o tych imionach są najbardziej inteligentne. Oto ranking stworzony przez ezoteryków [lista - 6.09.21 r.]

NOWE Fundusz Odbudowy. Szymański: Polsce te pieniądze się należą. Oczekujemy wyjaśnień

Minister ds. Unii Europejskiej Konrad Szymański przekonywał, że Polsce należą się pieniądze z budżetu Unii Europejskiej i z Funduszu Odbudowy. - Negocjacje KPO przebiegły bardzo sprawnie i efektywnie, one są zamknięte. W związku z tym oczekujemy od Komisji Europejskiej wyjaśnień, dlaczego to nie może skutkować dziś przejściem do kolejnych etapów – mówił w Polsat News.