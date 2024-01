Osoby o tych imionach są najmądrzejsze. Według znaczenia imion mają szansę na sukces [23.01.2024 r.]

Czy istnieje związek między imieniem a szczęściem? Odpowiedzi na to pytanie są zróżnicowane - jedni wierzą w taką korelację, inni są sceptyczni. Niemniej jednak istnieją imiona, których znaczenie jest utożsamiane ze szczęściem. Imię, będące osobistą nazwą nadawaną jednostce przez grupę społeczną, wraz z ewentualnym drugim i nazwiskiem, stanowi fundamentalne określenie danej osoby, przekazywane z pokolenia na pokolenie.

Imiona i sukces w biznesie. Niektórzy ciągle w to wierzą

Niewierzący nadając imię swojemu dziecku często patrzą na telewizyjne gwiazdy, polityków i innych ludzi sukcesu. Co ciekawe, także wierzący nadając imię dziecku kierują się chociażby świętymi postaciami biblijnymi.

Pewne imiona są powszechnie kojarzone z sukcesem. Według ezoteryków nie jest przypadkiem, że wśród prezesów firm notowanych na giełdzie papierów wartościowych pewne imiona pojawiają się wielokrotnie. Wierzy się, że imię może nieść w sobie pewne przeznaczenie, co sprawia, że jego wybór dla nowo narodzonego dziecka staje się ważną decyzją.

Lista imion osób uważanych za najinteligentniejsze

Teraz pragniemy zaintrygować Was pytaniem: Czy Wasze imię jest obecne na liście uznawanych za najmądrzejsze według ezoteryków?

Zapraszamy do sprawdzenia, a wyniki znajdziecie w specjalnie przygotowanej galerii umieszczonej poniżej. Po wszystkim, warto podejść do tego z przymrużeniem oka i cieszyć się z ciekawych wniosków oraz ewentualnych niespodzianek. Według ezoteryków wszystko, co zapisane w gwiazdach można zmienić, ale potrzeba nieco więcej silnej woli.