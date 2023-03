Osoby o tych imionach to rasowe marudy. Z nimi życie bywa czasami trudne [17.03.2023]

Marudą określimy osobę kapryśną, wiecznie nieusatysfakcjonowaną, taką, która ciągle grymasi. Maruda to również osoba, która przez to, że robi wszystko powoli, nigdy nie może zdążyć na czas.

W każdym z nas drzemie coś z marudy. Zdaniem ezoteryków niektórzy jednak narzekanie mają wpisane w DNA. Jak się okazuje, to może być wina też gwiazdy, pod którą się urodzili lub imienia, które otrzymali. Według znaczenia imion i znaków zodiaku u niektórych marudzenie to cecha charakteru, którą dostali już przy urodzeniu. Aby mieć dobry humor i nie marudzić, muszą więc postarać się bardziej, niż inni. Wszystko, co zapisane w gwiazdach można jednak zmienić swoją silną wolną.