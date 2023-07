Osoby o tych imionach tworzą najgorsze małżeństwa. Te pary się ze sobą nie dogadają [14.07.2023] Justyna Trawczyńska

Imiona mają moc, od dawna wierzono, że są one swego rodzaju przepowiednią dla posiadacza. Każde imię ma przypisane szereg cech charakteru. Zobaczcie które imiona mają najwięcej cech charakteru, które będą utrudniały stworzenie trwałego i zgodnego małżeństwa. Listę imion znajdziecie na kolejnych zdjęciach >>> pixabay/zdjęcie ilustracyjne Zobacz galerię (14 zdjęć)

Małżeństwo to ważny krok w życiu pary. To nie tylko zmiana stanu cywilnego w dokumentach, ale i szereg zmian natury prawnej ale i duchowej. Ślub to pierwszy krok do założenia rodziny. Związek powinien opierać się na zaufaniu, wierności ale przede wszystkim miłości. Zobaczcie na podstawie znaczenia imion, kto nie nadaje się do małżeństwa ze względu na szereg cech charakteru przypisanych właśnie do imienia.