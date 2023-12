Osoby o tych schorzeniach nie powinny jeść bigosu. Im bigos z kapusty kiszonej może zaszkodzić [21.12.2023]

Bigos to tradycyjna polska potrawa. Jest wiele przepisów na bigos, w zasadzie co dom, to inaczej się go przygotowuje. Jednak każdy bigos ma kilka cech wspólnych - powstaje z kiszonej kapusty, dodaje się do niego mięso lub kiełbasę, grzyby, koncentrat pomidorowy, przyprawy oraz suszone śliwki.