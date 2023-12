Osoby o tych schorzeniach nie powinny jeść śliwek. Im śliwki mogą zaszkodzić [8.12.23] Agnieszka Kasperek

Śliwki to smaczne i aromatyczne owoce. Jest wiele odmian śliwek. Jedne z najbardziej popularnych to śliwki węgierki i renklody. Śliwki mają dobroczynne działanie na pracę układu trawiennego - poprawiają apetyt, zapobiegają zaparciom. Zawierają dużo błonnika pokarmowego, witaminy C, E, A, z grupy B, a także składniki mineralne. Warto włączyć śliwki do swojej codziennej diety. Jednak nie wszystkim śliwki służą. Niektórym osobom jedzenie śliwek może nie wyjść na zdrowie. Zobacz, kto nie powinien jeść śliwek.