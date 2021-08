Osoby o tych znakach zodiaku mogą mieć pecha nie tylko w piątki trzynastego. Zobacz! [17.08.21]

Pechowiec - z pewnością znasz to określenie, a jeszcze gorzej, jeśli często dotyczy ono Ciebie. Z czego wynika część naszych niepowodzeń w przypadku, gdy inni mają po prostu farta? Jak twierdzą astrolodzy, z przeznaczenia, które jest zapisane w gwiazdach.

Bardzo się starasz, ale jednak Ci nie wychodzi? Nie rozumiesz, dlaczego innym pewne rzeczy przychodzą prościej. Mogą mieć po prostu szczęście, a Ty pecha. To, co nas spotyka zapisane jest na kartach przeznaczenia. Oczywiście, zdaniem Wróżki Romy, przeznaczenie zapisane w gwiazdach można zmienić, ale trzeba się bardziej postarać.

Te znaki zodiaku to najwięksi pechowce - lista

przyjaźnie, błędy, cierpienia i decyzje - choćbyśmy bardzo starali się działać na przekór, los i tak wybierze to, co jest dla nas najlepsze. Jeśli zastanawiasz się, dlaczego to Tobie przytrafiają się same najgorsze rzeczy, zapraszamy do naszej galerii. Sprawdź najbardziej pechowe znaki zodiaku. Czy jesteś wśród nich?