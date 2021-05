Osoby o tych znakach zodiaku potrafią być wredne. W maju i latem lepiej na nie uważać! [14.05.2021 r.]

Pozytywny wymiar pandemii koronawirusa? Matki i córki zbliżyły się do siebie

Jeśli pandemia przyniosła jakiś pozytywny skutek, to jest nim bez wątpienia to, że zbliżyła do siebie wielu ludzi. Matki i córki z naszego regionu opowiadają, jak przewartościowały swoje życie.