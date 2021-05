Osoby o tych znakach zodiaku potrafią być wredne. W maju i latem lepiej na nie uważać! [16.05.2021 r.]

Co papież Franciszek przekazał wiernym w ostatnim tweecie z 16.05.2021?

16.05.2021 papież Franciszek napisał do wiernych na Tweeterze: „Wszyscy jesteśmy odpowiedzialni za nasz przekaz, za informacje, które podajemy, za kontrolę, której razem możemy dokonywać odnośnie do fałszywych wiadomości, demaskując je. Wszyscy jesteśmy wezwani, by być świadkami prawdy – aby pójść, zobaczyć i się podzielić. ”