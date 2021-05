Z nimi lepiej nie wsiadać do samochodu. Umiejętność sprawnego kierowania autem nie jest pisana każdemu. Gwiazdy wskazują jasno, że te znaki zodiaku nie są najlepszymi kierowcami. Strzelce mają problemy z rozróżnianiem stron, wodniki prowadząc robią się niezwykle agresywne, z kolei ryby nie potrafią się skupić. Podroż z tymi znakami jest pełna przygód. Sprawdź w naszej galerii znaki zodiaku, z którymi lepiej nie wsiadać do samochodu!Sprawdź w naszej galerii znaki zodiaku, z którymi lepiej nie wsiadać do samochodu>>>

Pixabay