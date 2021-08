Osoby o tych znakach zodiaku to najgorsi kierowcy! Lepiej nie wsiadać z nimi do auta [30.08.21]

To, jakimi jesteśmy kierowcami, zależeć może także od miesiąca, w którym się urodziliśmy, czyli od naszego znaku zodiaku. Stworzyliśmy ranking znaków zodiaku od najlepszych do najgorszych kierowców. Waga jest wolna jak ślimak, lepiej nie siadać w samochodzie z Baranem. Są też takie znaki zodiaku, które nie powinny w ogóle siadać za kierownicą.Jakim jesteś kierowcą? Które znaki zodiaku prowadzą najlepiej, a które to najgorsi kierowcy? Oni powodują wypadki i dostają najczęściej mandaty! Zobacz koniecznie w naszej galerii >>>>>

pixabay.com