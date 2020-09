Osoby spod tego znaku zodiaku piją najwięcej alkoholu [lista - 3.09]

Kolizja trzech aut na moście Fordońskim. Kierowcy utknęli w korkach

Do zderzenia trzech aut doszło w czwartek (3 września) na moście w Fordonie na wlocie do Bydgoszczy. Są duże utrudnienia w ruchu. Na trasie z Torunia do Bydgoszczy tworzą się ogromne korki. Na razie nie wiadomo, czy są poszkodowani.