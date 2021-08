Osoby spod tych znaków zodiaków uznawane są za najinteligentniejsze [lista - 9.08.21]

NOWE To oni dostaną czternastą emeryturę. Zobaczcie ile trafi na konta seniorów! [9.08.21]

W 2021 roku emeryci z najniższym świadczeniem dostaną czternastą emeryturę. W przeciwieństwie do trzynastej emerytury to świadczenie jest jednorazowe i nie trafi do wszystkich emerytów. Zobaczcie, kto może liczyć na wypłatę dodatkowego świadczenie emerytalnego i co trzeba zrobić, aby je dostać.