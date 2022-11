Osoby spod tych znaków zodiaku mogą dostać od Gwiazdora rózgę. Oni to zazwyczaj rozrabiacy [9.11.22 r.] Wróżka Roma

Jak wiadomo - niegrzeczne osoby nie dostają prezentów od Gwiazdora. I mowa tu nie tylko o dzieciach! Sprawdź w naszej galerii, które znaki zodiaku powinny spodziewać się rózgi pod choinką. One były bardzo niegrzeczne.Szczegóły na kolejnych slajdach >>> Pexels Zobacz galerię (8 zdjęć)

Do Wigilii Bożego Narodzenia pozostało już mało czasu. Dla wielu Święta to nie tylko magiczny czas spędzony z rodziną, ale i okazja do wręczenia prezentów. Niestety nie wszystkie znaki mogą liczyć na prezent od Gwiazdora. T