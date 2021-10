Osoby spod tych znaków zodiaku nie są chętne do zawarcia małżeństwa. Te znaki zodiak ciężko namówić na ślub [30.10] OPRAC.: Magdalena Walczak-Grudzka

Które znaki zodiaku nie chcą małżeństwa a myśl o ślubie je przeraża? Osoby spod których znaków zodiaku trudno namówić na ślub? Oto ranking znaków zodiaku od tych, którzy najbardziej unikają ślubu, do tych, którzy marzą o ślubnym kobiercu. Sprawdź! Odszukaj swój znak zodiaku na kolejnych slajdach >>>>> pixabay.com Zobacz galerię (13 zdjęć)

Do każdego znaku zodiaku przypisane są indywidualne cechy charakteru. Osoby spod tych znaków zodiaku unikają odpowiedzialności i nie angażują się w relacje, które mogą prowadzić do zawarcia małżeństwa a perspektywa wzięcia ślubu ich przeraża. Po raz kolejny przygotowaliśmy dla Was zestawienie, które powstało na podstawie horoskopu i znaków zodiaku. Postanowiliśmy sprawdzić, które znaki zodiaku nie chcą się wiązać na całe życie. Zobacz, czy jesteś na liście.