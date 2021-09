Osoby spod tych znaków zodiaku są złośliwe. Mają to zapisane w gwiazdach [2.09.2021] Justyna Juszczyńska

Po raz kolejny przygotowaliśmy dla Was zestawienie, które powstały na podstawie horoskopu. Myślicie, że bycie złośliwym można mieć zapisane w gwiazdach? Zdaniem astrologów jest to możliwe. Sprawdziliśmy, posiadacze, których znaków zodiaku są zdaniem ezoteryków najbardziej złośliwi. Warto dodać, że złośliwość przypisuje się osobom inteligentnym. Zobaczcie, czy będziecie na liście w powyższej galerii. I nie zapomnijcie, że horoskopy trzeba czytać z przymrużeniem oka. Wszystko, co zapisane w gwiazdach możecie sami zwalczyć.