Osoby spod tych znaków zodiaku unikają alkoholu. Te osoby nie są miłośnikami trunków [7.12.2023]

Według badań to kobiety zdecydowanie częściej czytają horoskopy. Dlaczego? Może mają więcej czasu, może lubią wiedzieć co je czeka, a może interesują się przepowiedniami pochodzącymi z gwiazd. Zapewne to nieco bardziej romantyczne dusze skłaniają kobiety do sięgania po horoskopy. Warto jednak pamiętać, że blisko 45% badanych mężczyzn przyznał, że czyta horoskopy, a to całkiem spory wynik.

Zobacz także: Horoskop chiński na 2024 rok. To wydarzy się w naszym życiu w nowym roku

Horoskop to przepowiednia wyczytana z gwiazd na podstawie dnia i miesiąca naszego urodzenia. Te dwie dane pozwalają nam zaszeregować każdego do znaku zodiaku. Choć w życiu społecznym, a tym bardziej prawnym nasz znak zodiaku nie odgrywa znaczenia to jednak w naszej kulturze przyjęło się go jako jedną z danych o nas.