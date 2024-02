Osoby z tymi schorzeniami mają prawo do renty. Oto kiedy przysługuje renta [23.02.2024] OPRAC.: Justyna Trawczyńska

Renta to świadczenie podobnie jak emerytura wypłacane przez ZUS lub KRUS. Świadczenie trafia na konto osób uprawnionych co miesiąc i podobnie jak emerytura podlega corocznej waloryzacji. Kto ma prawo do renty w 2024 roku? Zobaczcie przy jakich chorobach mamy prawo ubiegać się o rentę.