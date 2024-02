Osoby z tymi schorzeniami nie powinny jeść kiwi. To się dziejemy z organizmem, gdy jemy te owoce [9.02.2024]

W Polsce owoc zyskał ogromną popularność i zimą można go kupić praktycznie w każdym sklepie. Nic dziwnego. Po obraniu ze skórki zostaje pyszny, zielony miąższ, który rozpływa się ustach. Można je zjadać na surowo, świetnie sprawdzają się jako dodatki do ciast czy zdrowych koktajli. Ale to nie owoc dla każdego. Osoby z tymi schorzeniami powinny unikać dużej ilości kiwi. Sprawdź, czy jesteś na liście! >>>

Kto nie może jeść kiwi? Te owoce mają mnóstwo witamin, minimalizują skutki depresji, pomagają zasnąć, ale nie każdemu! Osoby z tymi schorzeniami nie powinny jeść kiwi. Trzeba przede wszystkim uważać na nerki i cukrzycę. Dla nich te owoce mogą być groźne - sprawdź czy jesteś na liście!

Kiwi oficjalnie to aktinidia smakowita. Owoc pochodzi z południowych Chin, ale jego walory smakowe i zdrowotne szybko doceniono na całym świecie. Dziś jest uprawiany w Australii, Nowej Zelandii, Chile, na zachodni wybrzeżu USA, a w Europie w kilku krajach basenu Morza Śródziemnego (światowym liderem są obecnie Włochy).

Czy kiwi to zdrowy owoc? Ma mnóstwo witamin i działa uspokajająco

W Polsce owoc także zyskał ogromną popularność i zimą można go kupić praktycznie w każdym sklepie. Ale nic dziwnego. Po obraniu ze skórki zostaje pyszny, zielony miąższ, który rozpływa się ustach. Można je zjadać na surowo, świetnie sprawdzają się jako dodatki do ciast czy zdrowych koktajli. Ale to nie owoc dla każdego. Osoby z tymi schorzeniami powinny unikać dużej ilości kiwi. Sprawdź, czy jesteś na liście!

Kto powinien jeść kiwi? Chcesz dobrze spać - zjadaj jedno kiwi przed snem

Ciekawa jest także etymologia nazwy owocu. Na antypody trafił pod nazwą chiński agrest, a nazwa kiwi wzięła się od ptaka-symbolu Nowej Zelandii, gdzie uprawy tych owoców szybko się przyjęły.

Dlaczego warto regularnie jeść owoc kiwi

zawiera mnóstwo witaminy C, która m.in .poprawia odporność organizmu na wirusy

poprawia jakość snu i naszą kondycję psychiczną

zawiera karoten, luteinę i zeksantynę, który pozytywnie wpływają na wzrok

duża zawartość potasu pomaga regulować ciśnienie krwi

Komu może zaszkodzić owoc kiwi? Lista jest całkiem długa. Z tymi schorzeniami uważaj na owoce kiwi

Do tego to owoce bardzo zdrowe. Badania w Nowej Zelandii wykazały, że kiwi bardzo pozytywnie wpływa na naszą psychiczną kondycję. Okazało się, że jedzenie kiwi poprawiło witalność i nastrój w ciągu zaledwie 4 dni, osiągając szczyt około 14–16 dnia. Spożycie witaminy C wiąże się z poprawą nastroju, witalności, dobrego samopoczucia i mniejszą depresją.

Kto nie może jeść kiwi? Owoce pomagają zrzucić zbędne kilogramy

A w tej konkurencji trudno znaleźć lepszego od owocu kiwi. Witaminy C zawiera bowiem znacznie więcej niż popularna u nas cytryna. Jedno średniej wielkości kiwi pokrywa aż 117 proc. dziennego zapotrzebowania na witaminę C dorosłej osoby.

Odchudzasz się? Kiwi jest właśnie dla Ciebie! Owoc jest nie tylko niskokaloryczny, bo zawiera zaledwie około 50 kalorii. Dodatkowo posiada małe ilości cukru, a za to spore ilości błonnika i aktynidyny, czyli enzymu ułatwiającego trawienie białek.

Prosty przepis na zdrowy koktajl z kiwi

cztery dojrzałe owoce kiwi

duży kubełek jogurtu naturalnego

łyżka miodu

