Osoby z tymi schorzeniami nie powinny jeść pora. To warzywo może im zaszkodzić [1.01.2024] OPRAC.: Justyna Trawczyńska

Osoby z tymi schorzeniami nie powinny jeść po... +7 Zobacz galerię Por zaliczany jest do warzyw czosnkowatych i podobnie jak inne warzywa należące do tej grupy jest ciężkostrawny. Zobaczcie na kolejnych zdjęciach, w jakich sytuacjach powinniśmy unikać jedzenia porów >>> pixabay/zdjęcie ilustracyjne

Por to warzywo bez którego nie wyobrażamy sobie rosołu. To najintensywniejsze warzywo wśród popularnej włoszczyzny. Por jest rodziną takich warzyw jak cebula, szczypiorek czy czosnek, łączy je między innymi wyrazisty smak i charakterystyczny zapach. Choć por ma wiele właściwości prozdrowotnych, nie każdy może sięgać po to warzywo. Zobaczcie, komu por może zaszkodzić.