Osoby z tymi schorzeniami nie powinny jeść śledzi. Im śledzie mogą bardzo zaszkodzić [11.12.2023 r.]

Śledzie na Wigilię i w poście

Śledź to zaraz po minataju najpopularniejsza ryba w Polsce. Najpopularniejsze gatunki śledzia to śledź oceaniczny (atlantycki, pospolity), śledź bałtycki (podgatunek śledzia atlantyckiego) oraz śledź pacyficzny.

Śledzie często goszczą na polskich stołach. Ryba uważana jest za danie postne, dlatego śledź często jest podawany jako posiłek w piątki, a także w Środę Popielcową, w wigilię Bożego Narodzenia. Śledzie przyrządza się na wiele różnych sposobów: w śmietanie, na słodko z rodzynkami, orzechami czy śliwką, z cebulką w oleju, w pomidorach, smażony, w occie, po kaszubsku, jako koreczki. Śledzia można zjeść z chlebem czy z ziemniakami do obiadu.

Rodzaje śledzi. Matiasy - co to takiego?

W Polsce w sklepach często na etykietach widzimy napis "matiasy". Co to oznacza? Matiasy to nazwa śledzi, które zostały złowione wczesną wiosną jako młode osobniki, jeszcze przed tarłem, takie ryby mają delikatne i bardzo smaczne mięso, są bardziej tłuste i mniej słone, niż śledzie na innym etapie rozwoju.