Osoby z tymi schorzeniami nie powinny pić herbaty. Może zaszkodzić ich zdrowiu [28.12.2023] OPRAC.: Justyna Trawczyńska

Herbata to napój po który chętnie sięgamy. Nadaje się jako dodatek do posiłku a także na towarzyskim spotkaniu. Choć traktujemy ją jaką tą "mniej szkodliwą" niż kawa to musimy wiedzieć, że teina zawarta w herbacie jest związkiem chemicznym z grupy alkaloidów purynowych, który pod względem struktury chemicznej jest identyczny z kofeiną (zawartą w kawie). Sprawdźcie, kto powinien unikać tego napoju.