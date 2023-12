Osoby z tymi schorzeniami nie powinny pić kawy. One muszą jej unikać [27.12.2023]

Kawa to napój, który zawiera kofeinę. To zdrowa wersja ciepłego napoju, jeśli nie dodamy do niej cukru czy mleka. Najlepsza kawa to ta kupowana w ziarnach i samodzielnie mielona.

Kawa jest napojem, przyrządzanym z palonych, a następnie zmielonych ziaren kawowca. Pochodzi z Etiopii, a w Europie jest znana od ponad 400 lat.

W kawie znajdują się witaminy: B2, B3, B5 oraz magnez, potas czy mangan. Mają one dobry wpływ na nasz organizm.

Zawarta w kawie kofeina odpowiada za poprawę nastroju, pobudza i dodaje energii. Warto wiedzieć, że nie wszyscy reagują na spożywanie tego napoju tak samo. Kawa jest także dobra na odchudzanie bo poprawia metabolizm.