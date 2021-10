OSP Krzyżówki wyda kalendarz ze zdjęciami swoich druhen

Kalendarz z pięknymi druhnami może zawisnąć w każdym domu. OSP chce zebrać pieniądze na przygotowanie żeńskiej drużyny na zawody wojewódzkie, ale także pokazać, że straż to także dzielne panie.

- Pomysł kalendarza z druhnami z OSP Krzyżówki, zrodził się zupełnie spontanicznie po udanym występie na zawodach powiatowych. Gdy zaproponowałem realizację tego przedsięwzięcia, panie nad propozycją wystąpienia przed obiektywem długo się nie zastanawiały. Na pewno projekt ten będzie doskonałą promocją kobiecej drużyny pożarniczej oraz naszej jednostki – powiedział Andrzej Wiśniewski, prezes OSP Krzyżówki.

Za obiektywem stanęło osiem pań, które brały udział w zawodach, natomiast zdjęcia robił Marcin Jaworski. Jednostka nie chce ujawnić wszystkich fotografii przed publikacją kalendarza, zaznaczają, że warto poczekać.

- Do realizacji tego projektu wybrałyśmy miejsce, w którym panie ćwiczyły do zawodów, czyli teren rekreacyjno – sportowy OSP Krzyżówki. Wcześniej zostało zaplanowane kilka kadrów, jakie mają powstać. Konieczne było ujęcia z samochodem strażackim w tle, w biegu i skacząc. Zależało nam na zdjęciach grupowych, bo docelowo najlepsze zdjęcia mają trafić do kalendarza – dodał prezes Andrzej Wiśniewski.