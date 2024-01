Ostatni pożegnanie ks. kan. Bogumiła Szarego, proboszcza z Wtelna i Mąkowarska. Kapłan spoczął na nowym cmentarzu we Wtelnie

- Śmierć to dla osoby wierzącej zmiana adresu zamieszkania. Ksiądz Bogumił ponad dwadzieścia lat był zameldowany tu we Wtelnie na ul. Szkolnej 2. A ja za księdzem poetą mówię: on nie umarł tylko wymknął się naszym oczom. Nie ma umarłych tylko ci co odeszli. Można odejść i wciąż być blisko. Dziś prosimy Boga by nowym adresem księdza Bogumiła było Niebo – mówił w kazaniu ks. kan. Michał Kostecki, proboszcz parafii pw. Wniebowzięcia NMP w Kcyni.