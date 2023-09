Ostatnia droga druha Kazimierza Janeckiego z Dobrzynia nad Wisłą, działacza sportowego i społecznego

Z głębokim żalem, smutkiem i bólem serca, przyjęliśmy wiadomość o odejściu na wieczną służbę do św. Floriana naszego druha Prezesa Honorowego Kazimierza Janeckiego.

Druh Prezes Kazimierz swą posługę strażaka i społecznika rozpoczął 60 lat temu, w swojej macierzystej jednostce OSP Dobrzyń nad Wisłą. Na początku, swoją przygodę ze strażą pożarną zaczynał, jako czynny strażak, był również kierowcą mechanikiem, a w późniejszym okresie zasiadał we władzach zarządu OSP. W roku 2001 na Zjeździe Oddziału Miejsko-Gminnego w Dobrzyniu nad Wisłą został wybrany na Prezesa Oddziału. Funkcję tę pełnił nieprzerwanie przez okres 20 lat. W tym też czasie pełnił zaszczytne funkcje w Zarządzie Powiatowym i Wojewódzkim. Przez okres swojej posługi, jako Prezes Oddziału dał się poznać przede wszystkim, jako dobry kolega, organizator a nade wszystko wielki społecznik - strażak.

Za swoje niekwestionowane zasługi na rzecz straży pożarnej był wielokrotnie odznaczany i wyróżniany: odznaką „,Strażak Wzorowy", Brązowym, Srebrnym i Złotym Medalem ,,Za zasługi dla Pożarnictwa", Brązowym, Srebrnym i Złotym Krzyżem Zasługi, oraz Złotym Znakiem Związku.

Niełatwo wypowiedzieć dziś słowa pożegnania i podziękowania, zwłaszcza, gdy odchodzi człowiek tak zasłużony i ceniony dla naszej społeczności strażackiej. Straż to był jego drugi dom, a strażacy to druga rodzina.

Niech słowa naszego wielkiego rodaka Jana Pawła II będą podsumowaniem życia druha strażaka Kazimierza. "Człowiek jest wielki nie przez to, co posiada, lecz przez to, kim jest; Nie przez to, co ma, lecz przez to, czym dzieli się z innymi". Nieubłagana śmierć wyrwała z naszych strażackich szeregów Człowieka sumiennego, uczynnego, solidnego i zdyscyplinowanego, który tej działalności poświęcił wiele energii i pracy, nie szczędził swojego zdrowia, wolnego czasu, realizując z ogromnym zaangażowaniem zadania mające na celu pomoc drugiemu człowiekowi w każdej trudnej sytuacji.