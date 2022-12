- Samorząd jest bardzo istotny, on może pewne rzeczy lepiej zorganizować, zapewnić lepszą efektywność, ale pewnych stałych rzeczy się nie zmieni, tak jak położenie geograficzne. Jeśli gmina jest położona w sąsiedztwie dużego miasta, to już jest łatwiej, są większe dochody, są najczęściej bogatsi mieszkańcy, jest bliżej do usług. Jeśli gmina ma warunki przyrodnicze, to też nie przeniesie się parku narodowego do dużego miasta - mówi prof. dr hab. Przemysław Śleszyński.