Oto 5 najcieplejszych materiałów na jesień i zimę 2022. W to warto się ubrać, aby było ciepło [12.11.2022]

Wiele osób nie wie, że cienki sweter z naturalnej tkaniny, może nam dać o wiele więcej ciepła, niż najgrubszy z akrylu, poliestru lub innego syntetyku. Ubrania ze sztucznych materiałów nie tylko nie osłaniają od chłodu i złych warunków pogodowych, ale także nie oddychają, a co za tym idzie - szybciej się w nich pocimy i o wiele szybciej przeziębiamy. Przegląd szafy szczególnie warto zrobić teraz, w sezonie jesienno-zimowym.

Oto 5 najcieplejszych materiałów na jesień i zimę 2022

W to warto ubrać się, aby było ciepło. Prezentujemy 5 najcieplejszych materiałów na jesień i zimę 2022. Szczegóły w galerii:

Naturalne materiały, często idą w parze z wyższą ceną. Dla osób, które nie mogą pozwolić sobie na wydatek od 200 do nawet 500 zł i więcej, istnieją tańsze alternatywy. Można skorzystać z oferty sklepów z wyselekcjonowaną odzieżą z drugiej ręki - zarówno tych internetowych, jak i stacjonarnych. Szeroką ofertę znajdziemy także u osób indywidualnych, np. na internetowych platformach handlowych przeznaczonych do sprzedaży i wymiany używanej odzieży, takich jak Vinted czy Less.