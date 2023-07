Oto 50-letnia Justyna Steczkowska w seksownym bikini na wakacjach. Gwiazda ma ciało nastolatki [23.07.2023]

Gwiazda chętnie się dzieli z mediami sekretem swojej doskonałej sylwetki. Ostatnio zdradziła serwisowi plotek.pl, co zrobić, aby mieć formę mając 50 lat:

Jeśli chcesz mieć formę mając lat 50, tak jak ja, no to nie ma zmiłuj... trzeba wstać z kanapy. Trzeba się ruszać, trzeba ćwiczyć i pamiętać o tym, że ciało jest przekaźnikiem emocji, twoim wielkim skarbem i szanować je. Nie mówię, żeby obsesyjnie o nie dbać, chociaż niech każdy robi, co lubi, ale uważam, że należy szanować swoje ciało, a ono potrzebuje ruchu, potrzebuje naszej miłości, akceptacji i zdrowia, czyli zbilansowanej diety [...] - wyjaśniła Justyna Steczkowska.