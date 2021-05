Przeglądaj również za pomocą strzałek na klawiaturze

Aby minimalizować ryzyko utraty danych lub pieniędzy warto na bieżąco sprawdzać bazę wycofanych aplikacji z Google Play. To aplikacje, które zostały zgłoszone i uznane za niebezpieczne dla użytkowników, niestety nie zostaną automatycznie odinstalowane z naszych urządzeń.



Musimy o to zadbać sami i je usunąć. Przygotowaliśmy dla was listę aplikacji, których lepiej nie mieć zainstalowanych!