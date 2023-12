Oto Artur z "Rolnik szuka żony" na prywatnych zdjęciach. Czy jest już zajęty? Fani: "Karma wraca" [12.12.2023]

Artur z "Rolnik szuka żony" prywatnie

Decyzja Artura z "Rolnik szuka żony" była ogromnym zaskoczeniem dla fanów programu, a jeszcze większym słowa, które wypowiedział po spotkaniu z kandydatkami do kamer. Ulubieniec 10. edycji programu w dość nieelegancki sposób wyznał, że jego uczucia do Sary po prostu wygasły i, że choć zamierza odczekać pewnien czas, to już niedługo "wyruszy na łowy". Dodał również, że po programie ma ogromne powodzenie i pisze do niego bardzo dużo dziewczyn.

Przeczytaj także: Wnętrza domu Agnieszki z "Rolnik szuka żony". To najpiękniejsze gospodarstwo w 10. edycji programu.

Fani nie kryli swojego oburzenia na słowa rolnika. W komentarzach nie przebierali w słowach: