Oto błędy podczas robienia kotletów mielonych. Przez to kotlety rozpadają się w czasie smażenia i są twarde [11.04.2024] OPRAC.: Magdalena Walczak-Grudzka

Jak przygotować kotlety mielone, żeby nie były twarde, mięso nie kleiło się do rąk, nie przywierało do patelni i żeby kotlety nie rozpadały się w czasie smażenia? Jest kilka błędów, które popełniamy najczęściej, gdy przyrządzamy mięso mielone. Przez to mięso nie jest soczyste i smaczne. Najczęściej popełniany błąd podczas smażenia kotletów to za słabo rozgrzany tłuszcz. Zobacz teraz, jak smażyć idealne kotlety mielone i jakich błędów się wystrzegać.