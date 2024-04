Oto brat Beaty Tyszkiewicz - zdjęcia. Krzysztof Tyszkiewicz od wielu lat mieszka za granicą [3.04.2024]

Beata Tyszkiewicz i jej brat Krzysztof - dzieciństwo i młodość

Zarówno Beata Tyszkiewicz (urodzona w 1938 roku) jak i jej brat Krzysztof (ur. w 1942) to dzieci Barbary z Rechowiczów i Krzysztofa Marii Tyszkiewicza.

Ich rodzice pobrali się w 1935 roku. Matka pracowała w Polskim Instytucie Eksportowym przy Ministerstwie Przemysłu i Handlu w Warszawie, a ojciec prowadził antykwariat.

Gdy podczas II wojny światowej rodzice się rozstali, Beata i Krzysztof byli zdani całkowicie na utrzymanie mamy.

W dzieciństwie kilkukrotnie zmieniali miejsce zamieszkania - mieszkali w Nieborowie, Krakowie i na Dolnym Śląsku.

Krzysztof Tyszkiewicz senior (zmarł w 1977 roku) brał udział w Powstaniu Warszawskim. To wówczas 6-letnia córka Beata widziała go po raz ostatni, a później dopiero w latach 80-tych. Tyszkiewicz po zrywie trafił do niewoli. Udało mu się uciec, jednak do pierwszej rodziny nie wrócił. Wyemigrował do Anglii, gdzie ponownie się ożenił i doczekał narodzin syna Janusza.