Oto, co królowa Elżbieta zjada na śniadanie, obiad i deser. Tak może wyglądać codzienna dieta królowej Anglii [10.05.2022]

Królowa Elżbieta podobno ma bardzo zdrową dietę. Nic w tym dziwnego, skoro niedawno - 21 kwietnia 2022 roku - obchodziła swoje 96. urodziny. Królowa Elżbieta II jest najdłużej panującym monarchą Wielkiej Brytanii i najdłużej panującą żyjącą głową państwa na świecie. Sekret długowieczności królowej Elżbiety chcą poznać wszyscy.Darren McGrady, jeden z osobistych kucharzy królowej Anglii w swojej książce "Eating Royally: Recipes and Remembrances from a Palace Kitchen" ujawnił wiele informacji na temat nawyków żywieniowych Elżbiety II. Królowa Elżbieta podobno ma bardzo zdrową dietę - z kilkoma smakołykami. A to, co lubi jeść na co dzień, niewiele się zmieniło od 60 lat - zdradza Darren McGrady.Jak może wyglądać codzienna dieta królowej Elżbiety? Jak wygląda typowy plan posiłków królowej Elżbiety II? Co trafia do menu królowej Anglii na śniadanie, lunch, obiad i deser? Oto posiłki, które monarchini podobno spożywa każdego dnia, aby zachować kondycję i zdrowie - zobacz teraz w naszej galerii >>>>>

Paweł Relikowski