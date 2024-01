Oto Conan Kaźmierski, syn bohaterki programu "Dagmara szuka męża". Zobaczcie jego prywatne zdjęcia!

Conan Kaźmierski, urodzony 7 lipca 2001 roku, ma obecnie 22 lata. Jego pasja do medycyny znalazła odzwierciedlenie w studiach na Uniwersytecie Medycznym we Wrocławiu. W czerwcu 2022 roku otworzył lodziarnię we Wrocławiu, zdobywając sympatię mieszkańców i turystów. W mediach było o nim głośno, gdy zorganizował zbiórkę na leczenie ciężko chorego chłopca.Na zdjęciu Conan Kaźmierski w programie "Dagmara szuka męża". Rok 2023. Prywatne życie Conana Kaźmierskiego na zdjęciach. Zajrzyjcie do naszej galerii >>>

AKPA/ Telus