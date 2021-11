Oto, czego nie może robić księżna Kate - lista zakazów. Nie może jeść ziemniaków i robić selfie [2.11.21 r.]

Kate Middleton urodziła się 9 stycznia 1982 roku a w 2011 roku wyszła za mąż za księcia Williama i dołączyła tym samym do rodziny królewskiej. Księżna Kate jako żona brytyjskiego księcia nosi oficjalny tytuł księżnej Cambridge. Księżna Kate i książę William to ulubiona para Brytyjczyków. Kate Middleton to jedna z najpopularniejszych postaci w Wielkiej Brytanii, znana i podziwiana na całym świecie za swoją urodę, inteligencję, charyzmę, empatię, wdzięk i wyczucie stylu.Księżna Kate na co dzień musi przestrzegać wielu reguł, które ustaliła królowa Elżbieta i postępować zgodnie z królewskim protokołem. Kate Middleton, Księżną Cambridge obowiązuje kodeks ubioru, nie ma dostępu do konta w mediach społecznościowych i może mieć problem ze zjedzeniem makaronu na kolację w pałacu. Czego nie może robić księżna Kate? Lista zakazów jest długa, niektóre z nich są naprawdę zaskakujące. Poznaj je w naszej galerii >>>>>

Marek Szawdyn