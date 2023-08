Oto czego nie może zabrać nam komornik. Mamy listę rzeczy, których nie stracisz nawet przy dużych długach [11.08.2023]

Zawód komornika źle nam się kojarzy głównie ze względu na egzekucje komornicze. A warto pamiętać, ze jest to ostateczność, początkowo komornicy będą starać się załatwiać sprawy polubownie.

Choć najczęściej słyszymy o zajęciu domu czy samochodu to nie są to pierwsze kroki jakie podejmuje komornik. Na początku stara ściągnąć dług z naszego konta bankowego i stałych wpływów. I tu bronią nas przepisy prawa, które nie pozwolą nam zabrać wszystkiego.

Postępowanie komornicze może wiązać się z zajęciem majątku rzeczowego - ruchomości i nieruchomości. Komornik nie ma prawa do rzeczy nie należących do dłużnika - nawet jeśli te znajdują się w mieszkaniu. Egzekucja dotyczy jedynie tych nieruchomości, ruchomości oraz świadczeń, które należą do dłużnika.