Oto dieta Dody - to dzięki niej tak dobrze wygląda Dorota Rabczewska. Zobaczcie zdjęcia!

Doda zdradziła w mediach społecznościowych, że ćwiczy dwa razy w tygodniuprzy wykorzystaniu elektrostymulacji.

- Jest to dla mnie bardzo wspaniały sposób ćwiczeń, który odkryłam niestety dopiero 5 lat temu. Gdybym wcześniej go odkryła, zaoszczędziłabym sobie wielu lat bólu kręgosłupa (od redakcji: Doda jest po dwóch operach kręgosłupa). Jest to niesamowity sposób ćwiczenia, gdzie stymulujemy mięśnie głębokie i wzmacniamy cały gorset mięśniowy, czyli to co trzyma nasz kręgosłup w ryzach - radzi Dorota Rabczewska.