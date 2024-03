Oto dieta na ładną cerę. Te produkty warto jeść i pić, żeby mieć zdrową skórę [23.03.2024] OPRAC.: Magdalena Walczak-Grudzka

Co warto jeść, by mieć piękną, zdrową cerę bez trądziku i przebarwień? Niektóre składniki odżywcze, takie jak witaminy czy przeciwutleniacze, wpływają korzystnie na skórę i sprawiają, że cera jest zdrowa i promienna. Zdaniem dietetyków istnieją produkty spożywcze, które poprawiają stan cery. Zobacz teraz w naszej galerii, co warto jeść, by mieć ładną, zdrową skórę.