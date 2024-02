Oto dom Małgorzaty Tomaszewskiej. Prezenterka spodziewa się drugiego dziecka [1.02.24]

Małgorzata Tomaszewska jest córką słynnego bramkarza Jana Tomaszewskiego oraz tenisistki stołowej Katarzyny Calińskiej-Tomaszewskiej. Jako nastolatka szła w ślady swojej matki i grała w tenisa stołowego. Była również modelką. W telewizji zadebiutowała już w 2012. Na antenie Sportklubu prowadziła programy sportowe. Następnie prowadziła prognozę pogody w Polsacie, po to by w 2018 roku trafić do Telewizji Polskiej, gdzie jej kariera nabrała tempa.

